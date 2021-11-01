Пройти КТ-диагностику появилась возможность у жителей Упоровского района

пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №12» (г. Заводоуковск) пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №12» (г. Заводоуковск)

Пройти компьютерную томографию, не уезжая далеко от дома, могут пациенты Упоровской районной больницы — филиала Областной больницы № 12. Специалисты выполняют диагностику головного мозга, позвоночника, органов средостения и грудной клетки, органов брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки пациентов, которым требуется КТ-диагностика, разделяют на потоки. Это плановые амбулаторные больные, пациенты с подозрением на коронавирус и стационарные пациенты моноинфекционного госпиталя. Последних ранее приходилось транспортировать в кабинет компьютерной томографии в Заводоуковск, сообщили в пресс-службе медучреждения.