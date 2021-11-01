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Студенты Тюменского ГМУ и ТИУ продолжают обучаться на дистанте

Общество, 17:24 23 ноября 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Дистанционное обучение в Тюменском государственном медицинском университете продлится до 28 ноября 2021 года, сообщает вуз.

У студентов пятых и шестых курсов проходит практическая подготовка.

Ранее ТИУ сообщил о продолжении дистанта до особого распоряжения для студентов, получающих высшее образование. Студенты колледжа и лицея вышли на очное обучение с 22 ноября.

В ТюмГУ часть студентов вернулась к очному обучению с 22 декабря, другая часть обучается онлайн.

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# ТИУ , ТюмГУ , Тюменский ГМУ

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