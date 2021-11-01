Студенты Тюменского ГМУ и ТИУ продолжают обучаться на дистанте

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Дистанционное обучение в Тюменском государственном медицинском университете продлится до 28 ноября 2021 года, сообщает вуз.

У студентов пятых и шестых курсов проходит практическая подготовка.

Ранее ТИУ сообщил о продолжении дистанта до особого распоряжения для студентов, получающих высшее образование. Студенты колледжа и лицея вышли на очное обучение с 22 ноября.

В ТюмГУ часть студентов вернулась к очному обучению с 22 декабря, другая часть обучается онлайн.