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В Тюмени летом 2021 года пандемия снизила пассажиропоток на 20%

Экономика, 12:37 23 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 20% снизила пандемия пассажиропоток в Тюмени летом 2021 года. Об этом сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов, подводя итоги летней работы городского транспорта.

"Самые низкие показатели были зафиксированы в 2020 году, когда мы впервые столкнулись с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции, - пояснил он. - Тогда летний пассажиропоток был снижен до 34 миллионов. В этом году мы тоже отмечаем снижение на 20%, перевезено 63 миллиона 926 тысяч 249 пассажиров. К примеру, в обычное время пассажиропоток летом всегда держался на уровне 76–78 миллионов пассажиров".

Сейчас общественный транспорт Тюмени работает по зимнему расписанию. Налажено круглогодичное транспортное обслуживание всех садовых обществ Тюмени. Расписание автобусов разработано с учетом доставки пассажиров в центральную часть города к 8 часам, обратно до мест проживания из центра после 18 часов.

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# коронавирус , общественный транспорт

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