Более тысячи единиц оружия добровольно сдали жители Тюменской области в 2021 году

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Более 14,6 тыс. проверок условий хранения гражданского оружия провели сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области с начала 2021 года. Совместно с сотрудниками областного управления МВД России они выявили более 2,2 тыс. различных нарушений, изъяли 2,5 тыс. единиц оружия и 2,2 тыс. штук патронов.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе областного управления Росгвардии, большая часть нарушений связана с несвоевременным продлением разрешения на владение оружием и сроками перерегистрации оружия. По всем фактам составлены административные протоколы.

"В настоящее время под контролем ведомства находятся более 53 тысяч граждан. Они имеют почти 99 тысяч единиц гражданского оружия различных видов. Контроль за условиями хранения, ношения, транспортировки и использования оружия, патронов к нему ведется в плановом порядке регулярно. Организуются и профилактические мероприятия", - сообщили в ведомстве.

Продолжается и добровольная сдача оружия. С начала 2021 года жители Тюменской области сдали на утилизацию более 1 тыс. единиц оружия. Специалисты отмечают, что эта мера позволяет предупредить преступления и другие правонарушения.

Напомним, для сдачи незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ необходимо лично обратиться в органы внутренних дел с письменным заявлением. Граждане в этом случае освобождаются от ответственности, а их личность остается в тайне.

В 2021 году сотрудники лицензионно-разрешительной работы оказали более 32 тысяч государственных услуг в области оборота оружия по направлениям. Это выдача лицензий на покупку, хранение и ношение оружия, на торговлю оружием, ведение частной детективной и охранной деятельности.

Оформить лицензию на оружие жители Тюменской области могут, обратившись лично в подразделение лицензионно-разрешительной деятельности. Доступны эти услуги на портале госуслуг.

Любовь Голышева