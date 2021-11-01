В аэропорту Тобольска временно сокращены рейсы в Москву

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рейсы в Москву из тобольского аэропорта "Ремезов" временно сократили вследствие сезонности и ужесточения ограничений в пандемию, сообщает УК "Аэропорты Регионов".

"Единственным направлением полетов из Тобольска на коммерческой основе без федеральных субсидий остаются рейсы в Москву. Учитывая статус столицы, как ведущего авиахаба страны, эти рейсы традиционно пользуются спросом у пассажиров и интересом у авиакомпаний. Рейсы в Москву временно сокращены, но нет сомнений, что они возобновятся в ближайшем будущем", - рассказал исполнительный директор аэропорта Владимир Варавва.

В 2022 году планируется увеличение количества рейсов из тобольского аэропорта. К уже выполняющимся рейсам в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск планируется добавить полеты по новым направлениям.

Расширение маршрутной сети произойдет за счет открытия полетов в Новый Уренгой (авиакомпания "Азимут"), Сургут, Нижневартовск (оба направления – UTair), Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь (все три направления – "ИрАэро"). Таким образом, число направлений полетов из аэропорта Ремезов планируется увеличить до десяти, а количество рейсов увеличится до 26 в неделю.

Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР при поддержке Тюменской области в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 тыс. 400 м, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность составляет до 380 человек в час.