Мужчину с 22 свертками амфетамина остановили на дороге Екатеринбург — Тюмень

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

28-летнего подозреваемого в перевозке наркотиков задержали сотрудники ГИБДД на автодороге Екатеринбург — Тюмень 22 ноября, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Автомобиль Kia Sportage остановили около полуночи на 316-м км пути. Мужчина за рулем иномарки был обеспокоен. На вопрос инспекторов ДПС о маршруте следования автомобилист ответил, что едет из Тверской области в Новосибирск на встречу с сослуживцем и очень торопится.

Сотрудники ГИБДД досмотрели машину. В кармане для очков они обнаружили полиэтиленовый пакетик с розовым порошком. Мужчина заявил, что это амфетамином, он якобы приобрел его для себя. Правоохранители продолжили досмотр и обнаружили в рюкзаке на заднем сидении электронные весы и еще несколько пакетиков с серым порошкообразным веществом.

"Аналогичные пакеты изъяли в отсеке для хранения запасного колеса. Всего нашли 22 свертка. Экспертиза установила, что порошок является амфетамином общей массой около восьми граммов", — рассказали в региональной полиции.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы от десяти до 20 лет.