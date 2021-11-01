ТюмГУ лидирует по числу заявок на олимпиаде "Я — профессионал"

| Фото: группа Школа перспективных исследований | SAS во ВКонтакте | Фото: группа Школа перспективных исследований | SAS во ВКонтакте

Среди вузов Тюменской области по количеству заявок на участие в олимпиаде "Я — профессионал" лидирует Тюменский государственный университет. В пятерку наиболее популярных направлений у студентов вошли "Педагогическое образование", "Социология", "Психология", "Юриспруденция", "Экология".

На олимпиаде "Я — профессионал" в этом году заявлено 72 направления в гуманитарных, естественно-научных, инженерных, медицинских, технических, педагогических и других отраслях.

Зарегистрироваться на участие в олимпиаде можно до 7 декабря. К сегодняшнему дню на конкурс подано более 300 тыс. заявок, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Всероссийская олимпиада пройдет в два этапа. Отборочный этап стартует 10 декабря и состоится онлайн. Заключительный тур запланирован с середины февраля до конца апреля 2022 года. Итоги олимпиады станут известны в мае.

Дипломанты конкурса получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировки в крупных профильных компаний. Золотым, серебряным и бронзовым медалистам вручат денежные премии до 300 тыс. рублей.