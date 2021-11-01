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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В областную больницу Тюменского района поступили четыре видеогастроскопа

Общество, 15:25 24 ноября 2021

департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области

Четыре видеогастроскопа поступили в поликлинику областной больницы № 19 Тюменского района. Исследования на новом аппарате проводит опытный врач-эндоскопист Алексей Аносов. При видеогастроскопии ведется осмотр слизистой верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, видеогастроскопы обладают всеми техническими характеристиками, необходимыми для раннего выявления полипов, злокачественных новообразований, язв, разъедающих опухолей. Они характеризуются расширенными возможностями и позволяют получить изображение высокой четкости, с большим увеличением, цифровым окрашиванием тканей.

При ранней диагностике рака очень важным преимуществом эндоскопов, поступивших в больницу, является технология, улучшающая яркость и четкость изображения, что позволяет специалисту внимательно рассмотреть сосуды и ткани и заметить даже малейшие изменения.

Оборудование приобретено в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

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