Специальные книги в подарок детям с нарушениями зрения создали участники регионального конкурса

| Фото: Тюменская библиотека для слепых, филиал ТОНБ | Фото: Тюменская библиотека для слепых, филиал ТОНБ

23 особенных книг, игр и дидактических пособий создали своими руками участники регионального конкурса тактильных изданий "Добрых рук мастерство" для дошкольников и учеников начальных классов с нарушением зрения и другими ограничениями здоровья. Награждение победителей состоится 25 ноября в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заместитель директора филиалов учреждения Наталья Россомахина.

Она отметила, что все книги необыкновенные, сделаны с любовью и соблюдением специальных требований.

"Странички мягкие, с крупным текстом, рисунки яркие, красочные, с высоким контуром, который позволяет увидеть их не только глазами, но и пальчиками, объемные конструкции, тактильные вставки из разных материалов. Все это делает мир иллюстрированной книги более доступным для слепых и слабовидящих детей, а тренировку зрения и обучение – интересной игрой!" - подчеркнула библиотекарь.

| Фото: Тюменская библиотека для слепых, филиал ТОНБ | Фото: Тюменская библиотека для слепых, филиал ТОНБ

Конкурс проводился по трем номинациям. Лучшую книгу для дошкольников "Новогодние стихи" по сборнику Владимира Степанова создали волонтеры Надежда Дружинина и Анна Маликова. Лучшее дидактическое издание – напольную игру "Тактильный твистер" - Елена Кузнецова и группа родителей с детьми – читателей библиотеки для слепых. И оптимальное издание для младших школьников "Новогодние загадки и задания" создала педагог-библиотекарь школы-интерната № 6 из Ялуторовска Александра Жаркова. Полный список победителей можно посмотреть здесь.

Призеров ждут подарочные карты, а всех участников – благодарности от коллектива библиотеки и юных читателей с ОВЗ.

По словам Натальи Россомахиной, фонд библиотеки для слепых насчитывает около 90 тыс. книг и периодики, в том числе говорящие, тактильные и другие специализированные и универсальные издания. Количество читателей 1 тыс. 500 человек.

"Книги фонда – это прекрасное подспорье для развития остаточного зрения, тактильной чувствительности, мелкой моторики. Для детей с нарушением зрения эти книги – и игра, и лекарство, и тренажер, и первый учебник", - пояснила заведующая и добавила, что тактильные книги любят все дети, как с особенностями здоровья, так и без них.

Организаторы регионального конкурса, приуроченного к 55-летнему юбилею библиотеки, напомнили, что для соблюдения всех санитарно-гигиенических норм необходима предварительная запись на церемонию награждения по тел.: 8(3452) 50-53-02, 50-55-47.

Инна Кондрашкина