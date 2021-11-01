Тюменский проект комплексного развития территорий площадью 8,4 га выставлен на аукцион

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Участок федеральной земли площадью 8,4 га в Тюмени, где планируется построить до 70,9 тыс. кв. м многоэтажных домов, выставлен на аукцион.

Аукционы на право заключения договоров аренды по первым в России четырем проектам комплексного развития территорий (КРТ) на федеральных землях объявлены финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Речь идет об участках общей площадью около 96 га и общим градостроительным потенциалом 783 тыс. кв. м жилья в Хабаровском крае, Псковской, Тюменской и Кировской областях, сообщается на официальном сайте ДОМ.РФ. В трех регионах механизм КРТ будет применен впервые. Заявки принимаются до 20 декабря 2021 года, торги состоятся 24 декабря.

"Это первые для России торги по проектам КРТ на федеральных землях, - сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. - Запуску механизма предшествовала большая работа, проведенная правительством и парламентом. Ключевая задача ДОМ.РФ — перезагрузка и раскрытие потенциала неиспользуемых федеральных земель. Механизм КРТ помогает ускорить этот процесс. Совместно с регионами определяется план по использованию земель, вносятся изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, после чего земли предоставляются инвестору для реализации проекта".

Самый масштабный проект будет реализован в Хабаровске, где на участке площадью 66,9 га планируется построить до 600 тыс. кв. м жилья смешанного типа. Здесь также предполагается построить школу и детские сады, провести благоустройство территории.

В Пскове застройщикам предлагается участок площадью 13,1 га под малоэтажные дома площадью до 57 тыс. кв. м и детский сад. В Кирове на торги выставят 7,1 га земли с градпотенциалом до 55 тыс. кв. м под малоэтажную застройку со строительством детского сада и озеленением территории.