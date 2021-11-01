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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тelegram-канал "Оперативный штаб. Тюмень" поменял название

Общество, 15:39 24 ноября 2021

скриншот Telegram | Фото: скриншот Telegram

Тelegram-канал "Оперативный штаб. Тюмень" поменял название на "Информационный центр правительства Тюменской области" 24 ноября.

Директор регионального департамента общественных связей Павел Белявский напомнил, что официальный государственный информационный канал в Тelegram открыли, когда вся страна узнала о том, что в Тюмень везут на карантин российских граждан, эвакуированных из китайского города Ухань. Тогда обрушился шквал запросов информации и комментариев, который было нереально обработать традиционными способами: телефонами, сайтами, электронными почтами.

Это был первый канал государственных органов по теме коронавируса в мессенджерах в России. Опыт повторили по всей стране.

"Как показывает системный мониторинг СМИ и соцсетей, общество адаптировалось к условиям "ковидной" жизни. Новости и слухи о коронавирусе больше не вызывают такой острой реакции. Значит, у нас есть время, чтобы все привыкли к новому названию, более полно отражающему суть распространяемой на канале информации", - отметил Павел Белявский.

Канал ориентирован, в первую очередь, на журналистов. В названии нет слова "пресса", поскольку производством и распространением новостей занимаются не только СМИ, но и авторы пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах.

Информация оперативного штаба по борьбе с ковидом по-прежнему будет размещаться на канале с соответствующей пометкой.

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# журналисты , оперативный штаб , Павел Белявский , СМИ , Телеграм

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