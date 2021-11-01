  • 25 ноября 202125.11.2021четверг
  • USD74,3726
    EUR83,6394
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Росреестр предупреждает о появлении сайтов-двойников

Общество, 13:37 25 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сайты-двойники Росреестра, предлагающие услуги предоставления выписок из Единого государственного реестра недвижимости, появились в интернете, сообщает пресс-служба ведомства.

Фальшивые ресурсы заявляют о своих полномочиях действовать от лица ведомства и имеют схожие с официальным сайтом символику и название. Зачастую сайты-двойники копируют структуру официального сайта службы, используют в своем адресе схожие официальному наименованию названия, добавляя к ним удвоенные буквы и приписки, такие как online, egrp, egrn.

Официальную выписку из ЕГРН можно заказать только через Портал госуслуг, на сайте Росреестра и подведомственной организации "ФКП Росреестра". Получить актуальную информацию об объектах недвижимости в режиме онлайн можно также на публичной кадастровой карте Росреестра.

Росреестр несет ответственность за предоставляемые сведения, а сайты-двойники могут дать неактуальную или вообще ложную информацию. При обнаружении поддельных сайтов, предлагающих услуги в том числе от лица Росреестра или Федеральной кадастровой палаты, стоит обращаться в органы прокуратуры.

Актуальную и достоверную информацию о недвижимости можно получить только на официальных сайтах и сервисах ведомств. За информацию, представленную на сайтах-двойниках, а также предлагаемые посредниками услуги, ведомство ответственности не несет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росреестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:08 25.11.2021О въезде на новые парковки тюменцев будут предупреждать волонтеры
14:57 25.11.2021В Тюмени выявили около пятисот должников по алиментам
14:35 25.11.2021В Тюменской области зафиксирована смерть 31 пациента с COVID-19
14:13 25.11.2021Андрей Артюхов: интеграция тюменских вузов для участия в общем проекте - интересная задача