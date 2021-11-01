В Тюмени выявили около пятисот должников по алиментам

| Фото: официальный twitter-аккаунт ФССП России | Фото: официальный twitter-аккаунт ФССП России

480 должников по алиментам выявили судебные приставы-исполнители за ноябрь, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Составлены протоколы за неуплату средств на содержание детей. 26 человек, находящихся в розыске, удалось установить, в отношении 40 граждан возбуждены уголовные дела.

Добавим, что судебные приставы, в случае выявления неуплаты алиментов в течение двух и более месяцев, имеют полномочия задерживать без представителей полиции и самостоятельно доставлять в отделение лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство. Мера распространяется на должников, не оплачивающих содержание, как несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей, так и нетрудоспособных родителей.