Тюменцев научат азам китайской живописи и оригами на мастер-классах в "Космосе"

| Фото: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства | Фото: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Мастер-классы по китайской живописи и оригами пройдут на "Сборище хороших людей" в МТЦ "Космос" в Тюмени 26 ноября.

Участникам все необходимые материалы предоставят на месте. Занятие по китайской живописи начнется в 12 часов.

"На отрезе бежевой бумаги мы нарисуем ветку сливы. Цветущая слива мейхуа занимает особое место в культуре Китая. Она символизирует силу воли и надежду, так как зацветает во времена холодов, под снегом. Цветы сливы демонстрируют красоту и великолепие. Одно из четырех благородных растений означает долголетие, чистоту, обновление. Приглашаем на этот урок всех, кто уже рисует, и тех, кто желает впервые познакомиться с техникой и материалами китайской живописи", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художница Анна Ник.

Второй мастер-класс, который начнется в 18 часов, также связан с культурой Китая. Желающие научатся складывать фигурки драконов из бумаги. Оригами развивает мышление и открывает новые границы для тех, кто учится складывать фигурки, считает Анна Ник.

Кроме того, в программе встречи "Сборище хороших людей" значатся выставка художественных работ Владимира Патрушева, фримаркет, выступления музыкантов, джемсейшн.

Вход в МТЦ "Космос" только по QR-кодам. Необходима регистрация в комментариях к посту. Возрастное ограничение: 18+.

Инна Пахомова