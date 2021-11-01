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В Тюменской области апробируют проект для детей, впервые получивших инвалидность

Общество, 16:05 25 ноября 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область вошла в число регионов РФ, в которых реализуют пилотный проект Минтруда России по реабилитации детей-инвалидов в 2022 году. Делегация министерства высоко оценила возможности и оснащение организаций социального обслуживания в субъекте.

"В пилотном проекте примут участие более 800 детей, при оказании услуг по комплексной реабилитации планируется использовать технологию электронного сертификата", — отметила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

Основная целевая группа пилотного проекта — дети-инвалиды от 4 до 17 лет включительно, которым категория "ребенок-инвалид" установлена впервые и определена нуждаемость в услугах по комплексной реабилитации и абилитации.

В пилотном проекте задействовуют 8 организаций социального обслуживания, среди них ведущие реабилитационные центры области: "Пышма", "Родник", oбластной центр реабилитации инвалидов. Услуги предоставят в стационарной и полустационарной формах.

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# дети-инвалиды , реабилитация

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