В Тюменской области апробируют проект для детей, впервые получивших инвалидность

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область вошла в число регионов РФ, в которых реализуют пилотный проект Минтруда России по реабилитации детей-инвалидов в 2022 году. Делегация министерства высоко оценила возможности и оснащение организаций социального обслуживания в субъекте.

"В пилотном проекте примут участие более 800 детей, при оказании услуг по комплексной реабилитации планируется использовать технологию электронного сертификата", — отметила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

Основная целевая группа пилотного проекта — дети-инвалиды от 4 до 17 лет включительно, которым категория "ребенок-инвалид" установлена впервые и определена нуждаемость в услугах по комплексной реабилитации и абилитации.

В пилотном проекте задействовуют 8 организаций социального обслуживания, среди них ведущие реабилитационные центры области: "Пышма", "Родник", oбластной центр реабилитации инвалидов. Услуги предоставят в стационарной и полустационарной формах.