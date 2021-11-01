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Церемония награждения победителей "Книги года-2021" пройдет онлайн

Общество, 18:07 25 ноября 2021

Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева (архив) | Фото: Областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева (архив)

Церемония награждения победителей конкурса "Книга года-2021" пройдет в формате онлайн в Тюмени 26 ноября, сообщает региональный департамент культуры.

Церемония начнется в 17 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева. Вход — по пригласительным билетам. Все желающие смогут посмотреть прямой эфир с места событий по ссылке.

Напомним, конкурс "Книга года-2021" стартовал 27 октября. Он проводился по семи основным номинациям: "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга", "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая документальная книга", "Лучшая научная книга", "Лучшее учебное издание", "Лучшая книга о родном крае".

По условиям конкурса эксперты и жюри могли отобрать издания для участия в дополнительных номинациях: "Лучшее художественно-полиграфическое решение", "Лучшая патриотическая книга", "Иной формат" (Лучшее издание нетрадиционного формата). В 2021 году на конкурс "Книга года" было представлено 270 книг.

По итогам работы экспертной комиссии 22 ноября состоялось заседание жюри. В результате жюри конкурса сформировало шорт-лист и определило победителей.

С шорт-листом можно познакомиться на сайте Тюменской областной научной библиотеки в разделе "Книга года. Итоги".

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# конкурс , литература , награждение , чтение

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