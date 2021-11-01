В сквере Казачьи луга в Тюмени пройдет концерт ко Дню матери

| Фото: из сообщества "Центр русской культуры" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Центр русской культуры" во ВКонтакте (архив)

Запуск интерактивной площадки "Спортивная мама", концертную программу, награждение участников конкурса рисунков и кинопоказ подготовил ко Дню матери Центр русской культуры 27 ноября.

Празднование развернется в сквере Казачьи луга. В рамках марафона "Все на земле от материнских рук" с 11 часов до 11 часов 30 минут будет работать интерактивная площадка "Спортивная мама".

С 11 часов 30 минут до 12 часов пройдет концертная программа с участием творческих коллективов Центра русской культуры, где прозвучат тематические песни и поздравления для матерей.

В 12 часов 30 минут в здании учреждения культуры (ул. Домостроителей, 22, корпус 2) пройдет награждение участников конкурса рисунков "Для самых дорогих сердцу". Также работу выставки можно будет посмотреть до 30 ноября.

Продолжит марафон работа мастер-классов декоративно-прикладного творчества "Умелые ручки".

В 13 часов в киноклубе "Тура" ждут всех желающих на просмотр фильма "Мама".

Возрастное ограничение: 0+.