Тюменцы стали героями трогательного ролика ко Дню матери

| Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Видеоролик, в котором тюменцы звонят мамам и говорят слова благодарности, обнародуют в сообществе Студенческого совета Тюменской области во ВКонтакте 28 ноября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь Виктория Елизарова, ролик ко Дню матери члены регионального Студсовета снимали на улицах областной столицы.

"Они предлагали прохожим принять участие в съемках. Тюменцы звонили мамам по громкой связи с другого телефона и говорили, что они их любят. Это было трогательно. Некоторые пугались, что их ребенок звонит с неизвестного номера и очень удивлялись, когда слышали слова "Я люблю тебя". Мамы удивлялись, спрашивали у детей: "Ты звонишь мне, чтобы только сказать это?". Потом, конечно, сами благодарили участников нашей акции", — рассказала Виктория Елизарова.

Всего на улицах члены Студсовета Тюменской области опросили десять человек. В ролик, продолжительность которого будет не более двух минут, скорее всего, попадут пять таких бесед по громкой связи.

Авторы идеи встретили на улице двух студенток из Вьетнама: девочки связались со своими мамами по сервису WhatsApp и тоже сказали о том, как любят их.

Инна Пахомова