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Пациентам Тюменской областной больницы № 2 начнут проводить МРТ сердца

Общество, 17:09 26 ноября 2021

ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Магнитно-резонансную томографию сердца смогут пройти пациенты Областной клинической больницы № 2. Аппарат МРТ успешно настроен, специалисты прошли обучение, сообщает лечебное учреждение.

Томография позволяет наиболее точно определить состояние тканей и структур сердца и установить наличие повреждений и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сначала новая для больницы методика была протестирована на добровольцах. Первым пациентом стала женщина, которая уже на протяжении пяти лет проходит лечение сердечно-сосудистой системы. С помощью магнитно-резонансной томографии специалисты выявили положительную динамику на фоне долгосрочной терапии. В скором времени диагностика сердца будет выполнена еще одному тюменцу, а в дальнейшем этим методом будут обследовать большее количество пациентов.

25 ноября в отделении лучевой диагностики также подключили искусственный интеллект для диагностики ишемических и геморрагических инсультов, который обрабатывает данные КТ головного мозга пациентов, поступивших в приемное отделение. Искусственный интеллект выделяет измененные зоны в головном мозге, высчитывает объем кровоизлияния, что позволяет оптимизировать работу специалистов, сократить время постановки точного диагноза.

Внедрение новых технологий реализовано в рамках национального проекта "Здравоохранение".

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# здравоохранение , ОКБ № 2

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