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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Студенты ТюмГУ возобновят очное обучение с 6 декабря

Общество, 17:46 26 ноября 2021

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Студенты ТюмГУ выйдут с дистанта с 6 декабря, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Cитуация c Covid 19 остается сложной, но есть признаки ее стабилизации. Я привит, равно как и мои друзья и родные. По мониторингу, проводимому кадровыми и учебными службами ТюмГУ, количество педагогов, сотрудников и студентов, которые сделали прививки, растет. Значительный результат массовой вакцинации в университете будет достигнут планово к 5 декабря 2021 года. Мы выйдем на учебу офлайн с 6 декабря, как и планировали", - сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

В учебных корпусах при входе будет проводиться термометрия бесконтактным способом. Сейчас в корпусах ТюмГУ проводится уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Сохраняется контроль за соблюдением масочного режима. В холлах, в санитарных узлах и общежитиях, столовых и кафе установлены диспенсеры с антисептическими средствами для гигиенической обработки рук.

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