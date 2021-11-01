43 категории тюменских граждан получают субсидии на внутридомовую газификацию
В Тюменской области 43 льготные категории граждан могут воспользоваться мерами социальной поддержки на внутридомовую газификацию. Сумма социальной поддержки на внутридомовую газификацию, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, увеличена до 60 тыс. рублей. Это как раз соответствует затратам на внутридомовое газовое оборудование по рыночным ценам.
Кроме того, до реализации механизма бесплатного для граждан подключения к газовым сетям, для малообеспеченных многодетных семей в нашем регионе предусмотрена субсидия в размере до 48 тыс. рублей на строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка семьи в рамках договора технологического подключения к газовым сетям.
Региональная программа газификации, по словам губернатора Александра Моора, отличается ярко выраженной социальной направленностью. "Реализуемые в Тюменской области меры поддержки для льготных категорий населения ориентированы на реальное повышение качества жизни наших земляков", – подчеркнул он.
На сегодняшний день уровень газификации в Тюменской области значительно превышает средний показатель по России.
"К 2024 году планируется довести уровень газификации до 98 процентов, к 2030 году – 99,6 процентов", – сообщила председатель комитета по экономической политике и природопользованию облдумы Инна Лосева.
Борис Олейник