43 категории тюменских граждан получают субсидии на внутридомовую газификацию

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

В Тюменской области 43 льготные категории граждан могут воспользоваться мерами социальной поддержки на внутридомовую газификацию. Сумма социальной поддержки на внутридомовую газификацию, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, увеличена до 60 тыс. рублей. Это как раз соответствует затратам на внутридомовое газовое оборудование по рыночным ценам.

Кроме того, до реализации механизма бесплатного для граждан подключения к газовым сетям, для малообеспеченных многодетных семей в нашем регионе предусмотрена субсидия в размере до 48 тыс. рублей на строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка семьи в рамках договора технологического подключения к газовым сетям.

Региональная программа газификации, по словам губернатора Александра Моора, отличается ярко выраженной социальной направленностью. "Реализуемые в Тюменской области меры поддержки для льготных категорий населения ориентированы на реальное повышение качества жизни наших земляков", – подчеркнул он.

На сегодняшний день уровень газификации в Тюменской области значительно превышает средний показатель по России.

"К 2024 году планируется довести уровень газификации до 98 процентов, к 2030 году – 99,6 процентов", – сообщила председатель комитета по экономической политике и природопользованию облдумы Инна Лосева.

Борис Олейник