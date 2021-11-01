Тюменский детский технопарк запустил онлайн-проект "Кванториум в кармане"

| Фото: "Кванториум" в Тобольске | Фото: "Кванториум" в Тобольске

Мастер-классы онлайн проводит тюменский технопарк для юных горожан в рамках цикла "Кванториум в кармане". Увлекательные занятия стартовали в ноябре и будут проходить до конца 2021 года, сообщает тюменский "Кванториум".

Участников ждут квесты, интеллектуальные игры, чемпионаты. Ближайшее мероприятие - мастер - класс направления "IT – квантум" 1 декабря.

Ранее школьники обучались работе в программе "TRIK Studio" и мастерили аэроплан.

Расписание занятий здесь.