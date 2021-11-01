Режиссер фильма о Текутьеве получила статуэтку "ТЭФИ Регион"

Тюменское время Тюменское время

Еще одной статуэткой "ТЭФИ Регион" пополнилась коллекция телеканала "Тюменское время". В номинации "Режиссер телепрограммы" с фильмом "Тайна Текутьева" победила Нэлли Тоболкина. В финале она боролась против Краснодара ("Банда "чёрного" капитана" — ГТРК "Кубань") и Челябинска ("Областное телевидение", вещатель "ОТВ").

Нэлли Тоболкина работает на "Тюменском времени всего год. Но, по ее словам, она уже успела увидеть, какие ее коллеги молодые креативные люди.

"Всем благодарна: нашей огромной команде, которая создавала фильм, конечно же автору Дмитрию Чашкову, без которого картины бы в принципе не было, креативному продюсеру Роману Мамонтову, множество идей которого мы воплотили в фильме. Благодарна монтажерам, дизайнерам и всем операторам", — рассказала она.

Документальный фильм "Тайна Текутьева" посвящен главной загадке 2020 года — найденным в Спасской церкви останкам. Вместе с учеными РАН и краеведами" Тюменское время" выяснило, кому принадлежит найденное захоронение и за что Тюмень благодарна Андрею Текутьеву.