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Новый стрит - арт в Тюмени посвятят достижениям женщин Тюменской области

Общество, 17:48 27 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стрит-арт проект "Знай наших" реализуют в Тюмени летом 2022 года. Он расскажет о достижениях женщин Тюменской области - представительниц здравоохранения, культуры, спорта и других сфер. Авторы инициативы, арт-группа KREATORZ, реализуют идею на средства гранта "Росмолодежи" - 180 тыс. рублей.

Как пояснили руководители творческого объединения Таля Горева и Камилла Генералова, проект рассчитан на художниц Тюмени и Тюменской области.

"Они сделают свои авторские эскизы – собирательные образы представительниц разных профессий и занятий. Мы согласуем эскизы, затем изображения нанесут на стены городских зданий. Мы хотим, чтобы проект побудил тюменок к новым свершениям и вселил уверенность, что они могут чего-то добиться", - сказали авторы проекта.

Каждый стрит-арт снабдят табличкой, где будут перечислены все имена и фамилии, в том числе авторство художниц, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

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# стрит-арт

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