Новый стрит - арт в Тюмени посвятят достижениям женщин Тюменской области
Стрит-арт проект "Знай наших" реализуют в Тюмени летом 2022 года. Он расскажет о достижениях женщин Тюменской области - представительниц здравоохранения, культуры, спорта и других сфер. Авторы инициативы, арт-группа KREATORZ, реализуют идею на средства гранта "Росмолодежи" - 180 тыс. рублей.
Как пояснили руководители творческого объединения Таля Горева и Камилла Генералова, проект рассчитан на художниц Тюмени и Тюменской области.
"Они сделают свои авторские эскизы – собирательные образы представительниц разных профессий и занятий. Мы согласуем эскизы, затем изображения нанесут на стены городских зданий. Мы хотим, чтобы проект побудил тюменок к новым свершениям и вселил уверенность, что они могут чего-то добиться", - сказали авторы проекта.
Каждый стрит-арт снабдят табличкой, где будут перечислены все имена и фамилии, в том числе авторство художниц, сообщает издание "Тюменская область сегодня".