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Тюменские студенты - медики стали призерами конкурса научных работ

Общество, 09:01 27 ноября 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Студенты педиатрического факультета и научный сотрудник Тюменского ГМУ стали победителями конкурса научных работ Школы молодых ученых "Актуальные вопросы медицинского права и биомедицинской этики". Они участвовали во VII Всероссийском съезде (Национальном конгрессе) по медицинскому праву, который прошел в режиме онлайн, сообщает вуз.

Обучающиеся расширили знание юридических основ профессиональной медицинской деятельности и выступили с докладами.

Доклад студентки второго курса педиатрического факультета Тюменского ГМУ Анны Егоровой "Особенности правового статуса вич-инфицированных медицинских работников" занял третье место на сессии "Особенности правового статуса отдельных групп населения в сфере охраны здоровья". Второе место в этой секции присуждено докладу младшего научного сотрудника Университетского НИИ биотехнологий и биомедицины Тюменского ГМУ Марины Масловой "Мультидисциплинарный подход решения проблемы эвтаназии в современном обществе у пациентов с переломом шейки бедренной кости с точки зрения правовой медицины".

Доклад студенток второго курса педиатрического факультета Тюменского ГМУ Алены Вагнер и Дарьи Додух "Правовые и этические аспекты в трансплантологии" занял третье место на сессии "Правовые и этические проблемы клинической медицины".

В работе школы участвовали молодые ученые, студенты и научные сотрудники медицинских вузов и научных институтов, юридических институтов и факультетов университетов России.

"Работа школы оказалась очень интенсивной – выступления проходили весь день с раннего утра до самого вечера, но мы не пожалели потраченного времени, - рассказала студентка Тюменского ГМУ Анна Егорова. - Было волнительно выступать в одном ряду с аспирантами, научными работниками и даже с преподавателями".

В подготовке тюменцам помогала научный руководитель - доцент кафедры медицинской информатики и биологической физики с сетевой секцией биоэтики ЮНЕСКО Ольга Мальцева.

Правовая школа организована Национальным институтом медицинского права и Национальным агентством медицинского права.

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# Тюменский ГМУ

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