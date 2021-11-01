Тюменцам разъяснили, можно ли отстранять от работы переболевших COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Вопрос жителей региона прокомментировали в информационном центре правительства Тюменской области. Тюменцев интересовало, может ли быть отстранен от работы сотрудник, имеющий документ о наличии антител и переболевший коронавирусом.

В информационном центре сослались на п. 2 постановления Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 18 октября 2021 № 8 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"Положения вышеуказанного постановления об обязательной вакцинации не распространяются на граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией в течение шести последних месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания COVID-19. Следовательно, такие сотрудники при отсутствии вакцинации не могут быть отстранены от работы до истечения указанного срока в шесть месяцев", - сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.