В колонии - поселении под Тобольском выявлены нарушения

| Фото: epp.genproc.gov.ru | Фото: epp.genproc.gov.ru

Нарушения закона в части соблюдения режима, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, пожарной безопасности, привлечения осужденных к труду и другие выявила проверка в колонии-поселении №9. Она находится в д. Лыткина Тобольского района. Колонию посетил первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров и заместитель начальника УФСИН России по региону Владимир Тарасов, сообщает прокуратура.

В исправительном учреждении находятся более 160 человек, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, ранее не отбывавших наказание в виде лишение свободы, а также впервые совершивших умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

Особое внимание в ходе проверки уделялось соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, режимных требований, законности при применении физической силы и специальных средств, использования труда, материально-бытовому и медико-санитарному обеспечению осужденных, соблюдению требований пожарной безопасности, организации питания и иным вопросам.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Устранение нарушений взято на особый контроль.

Руфат Биктимеров и работники прокуратуры провели личный прием осужденных. Обращения касались вопросов медицинского обеспечения, условно-досрочного освобождения, ассортимента товаров в магазине, расположенного на территории исправительного учреждения.