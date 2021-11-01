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Губернатор Александр Моор рассказал о планах по строительству школ в регионе

Общество, 15:40 27 ноября 2021

со страницы Александра Моора в Instagram, скриншот | Фото: со страницы Александра Моора в Instagram, скриншот

Почему бюджет Тюменской области называют социально ориентированным, пояснил губернатор Александр Моор на своих страницах в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Instagram, сообщает информационный центр правительства региона.

Губернатор рассказал подписчикам о региональной программе замены деревянных школ. В пример он привел Тобольский район, там в д. Хмелёва строится новое учебное заведение, рассчитанное на 60 учащихся. Школу сдадут в конце декабря 2021 года.

“В августе, когда я побывал в Хмелёвой, мне показали старую школу, в которой ученики занимаются сейчас. Здание обветшало, одну стену даже пришлось укрепить подпорками. В таких условиях дети не должны учиться”, - написал Александр Моор.

Сейчас деревянных школ в Тюменской области 24. По плану в следующем году будут сданы два объекта, в 2023 году – 10, а к концу 2024 – еще 12. Деньги на программу заложены в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Основной финансовый документ региона депутаты приняли на последнем заседании Тюменской областной думы.

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