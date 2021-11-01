В Тюменской области услугами допобразования по системе персонифицированного финансирования охватят более 8 тысяч детей

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Более 5,8 тыс. детей из 24 городов и районов Тюменской области воспользовались услугами дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования (ПФДО). В ближайшее время планируется начать реализацию системы ПФДО в Ярковском районе и Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Поставщиками услуг в рамках системы ПФДО могут быть любые организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию по подвиду "Дополнительное образование детей и взрослых", например, школы или детские сады. При включении организаций в Реестр поставщиков услуг по системе ПДФО проводится проверка соответствующих документов.

При этом с текущего учебного года получать бумажный сертификат для получения этой услуги не нужно. Достаточно в навигаторе департамента образования Тюменской области выбрать интересующую программу с формой оплаты "В рамках системы ПФДО" и подать заявку на обучение.

В текущем учебном году в регионе планируется охватить услугами дополнительного образования по системе ПФДО более 8 тыс. детей.