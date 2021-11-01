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"Контора пароходства" отметит двухлетие мастер-классами и концертом

Общество, 12:34 28 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В честь своего двухлетия мультицентр "Контора пароходства" приглашает горожан 2 декабря на мастер-классы, выступление музыкантов и бесплатную экскурсию по выставке современного искусства.

В течение дня можно будет посетить выставку "От центра к центру", где собраны работы художников из Тюмени и Ростова-на-Дону. Вечером в выставочном пространстве состоятся творческие мастер-классы и лекции. Вместе с тюменской художницей Rose Aspho участники создадут объемную открытку со ступенчатой или V-образной конструкцией. Завершением вечера станут выступления тюменских музыкантов: Анны Решетарь, MURUNI, а также Lara Krouts и Степана Хайбуллина – сотрудников "Конторы пароходства", сообщает "КП-Тюмень".

Вход бесплатный. На входе нужно показать удостоверяющий личность документ и QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо документ о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не позднее, чем за 72 часа до посещения.

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# Контора пароходства

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12:34 28.11.2021"Контора пароходства" отметит двухлетие мастер-классами и концертом