Тюменские автоинспекторы возьмут под контроль скоростной режим в населенных пунктах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники ГИБДД будут контролировать соблюдение скоростного режима в населенных пунктах Тюменской области. Это связано с увеличением числа ДТП в городах, районных центрах региона и других населенных пунктах, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Около 80% дорожных аварий с пострадавшими людьми в 2021 году произошли в населенных пунктах, при этом на них пришлось более 45% от всех людей, погибших в ДТП. Основные причины аварийности - нарушение очередности проезда, превышение и неправильный выбор скорости, нарушения на пешеходных переходах.

Скоростной режим в населенных пунктах, как правило, контролируется стационарными камерами на дорогах. Теперь автоинспекторы будут нести службу с ручными скоростемерами на участках, где уже случались ДТП.