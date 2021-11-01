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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские автоинспекторы возьмут под контроль скоростной режим в населенных пунктах

Общество, 13:48 28 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники ГИБДД будут контролировать соблюдение скоростного режима в населенных пунктах Тюменской области. Это связано с увеличением числа ДТП в городах, районных центрах региона и других населенных пунктах, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Около 80% дорожных аварий с пострадавшими людьми в 2021 году произошли в населенных пунктах, при этом на них пришлось более 45% от всех людей, погибших в ДТП. Основные причины аварийности - нарушение очередности проезда, превышение и неправильный выбор скорости, нарушения на пешеходных переходах.

Скоростной режим в населенных пунктах, как правило, контролируется стационарными камерами на дорогах. Теперь автоинспекторы будут нести службу с ручными скоростемерами на участках, где уже случались ДТП.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , скорость

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