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Тюмень борется за победу в конкурсе "Город России – 2021"

Общество, 18:57 28 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень занимает 15 место в конкурсе на самый привлекательный, узнаваемый, символичный мегаполис "Город России – 2021", народное голосование в котором продлится до 30 декабря включительно, сообщает "Вслух.ру". Всего в списке 83 города.

Пока что Тюмень собрала более 33 тыс. голосов. Для участия в онлайн-голосовании нужно перейти на официальный сайт конкурса, выбрать "Тюмень", собрать картинку и подтвердить выбор. Смс-подтверждений и официальных регистраций не требуется.

Сейчас в тройке лидеров Ставрополь, Курск, Севастополь.

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# голосование , Город России

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