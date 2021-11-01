Тюмень борется за победу в конкурсе "Город России – 2021"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень занимает 15 место в конкурсе на самый привлекательный, узнаваемый, символичный мегаполис "Город России – 2021", народное голосование в котором продлится до 30 декабря включительно, сообщает "Вслух.ру". Всего в списке 83 города.

Пока что Тюмень собрала более 33 тыс. голосов. Для участия в онлайн-голосовании нужно перейти на официальный сайт конкурса, выбрать "Тюмень", собрать картинку и подтвердить выбор. Смс-подтверждений и официальных регистраций не требуется.

Сейчас в тройке лидеров Ставрополь, Курск, Севастополь.