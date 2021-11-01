  • 28 ноября 202128.11.2021воскресенье
  • USD75,5873
    EUR84,9526
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Уватские полицейские напоминают: нужно своевременно оплачивать административные штрафы

Общество, 16:44 28 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На территории обслуживания отдела МВД России по Уватскому району проведено оперативно–профилактическое мероприятие "Дебитор", направленное на привлечение к ответственности правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов в установленные законом сроки.

Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, сотрудники полиции провели рейды по месту жительства должников. Восемь человек привлечены к административной ответственности по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ, двое граждан по решению мирового судьи были приговорены к наказанию в виде обязательных работ. Взыскано административных штрафов по задолженности на сумму более 11 тыс. рублей. Для принудительного взыскания штрафов в службу судебных приставов направлено 28 постановлений, сумма взысканий составила порядка 7 тыс. рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с действующим законодательством штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. Неуплата в срок влечет наложение еще одного административного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Наличие неоплаченных штрафов может послужить препятствием для свободного перемещения по территории России и выезда за границу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Уватский район , УМВД России по Тюменской области , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 28.11.202129 ноября - события дня
18:15 28.11.2021"Спутник V" - самая эффективная из ведущих вакцин от COVID-19, показало зарубежное исследование
17:43 28.11.2021В центре "Семья" тюменцы пообщались с психологом и узнали о демографических волнах
17:16 28.11.2021Рейды по местам подледной рыбалки на водоемах региона проводят тюменские спасатели