Тюменцам расскажут о перспективах обучения в военных вузах на виртуальной выставке

портал "Тюмень - наш дом" портал "Тюмень - наш дом"

Выставка "Служим Отечеству", которая открылась на набережной Туры 24 сентября, продолжается в дистанционном формате. Представители силовых структур и ведущих военных вузов России, сообщают организаторы, проведут ряд прямых трансляций. Первая онлайн-встреча состоится 30 ноября в 17 часов на площадке группы "ВКонтакте".

Представители Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (Кострома) расскажут о перспективах обучения в вузе, условиях и порядке приема и направлениях подготовки. Такой формат позволит любому желающему задать интересующий вопрос о поступлении и получить ответ на него в режиме реального времени.

Также военные вузы представят видеопрезентации, которые будут размещаться в официальном аккаунте выставки "Служим Отечеству".

Региональная профессиональная выставка в сфере обороны и безопасности "Служим Отечеству" впервые прошла в Тюмени в 2013 году. За несколько лет участниками выставки стали более 40 организаций силового блока, в том числе военно-профессиональные и ведомственные образовательные организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска, Ростова-на-дону, Тюмени и других городов. За это время выставку посетили свыше 30 тыс. человек. В 2020 году выставка претерпела некоторые изменения и впервые за несколько лет представляла собой комплекс онлайн и оффлайн-мероприятий.