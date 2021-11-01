Оплатить парковку в Тюмени проще с мобильным приложением

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Произвести расчет за пользование платной парковкой можно с помощью мобильного приложения. Пошаговую видеоинструкцию использования приложения "Тюменские парковки" предлагает городская администрация.

Напомним, платных парковок в центре Тюмени стало больше с 29 ноября. 1 тыс. 26 парковочных мест переведены в платный режим в границах улиц Герцена - Челюскинцев - Республики - Первомайской - Советской - Профсоюзной.

С помощью приложения можно оплатить паркинг, не выходя из автомобиля, также пользователям доступна функция постоплаты, чтобы произвести расчет за придорожную парковку уже дома.

Главное - запомнить время стоянки и не забыть это сделать до 23 часов 59 минут того дня, в который автомобиль был припаркован.

Для этого нужно нажать кнопку "Начать парковку", а затем – "Постоплата за сутки". Далее в появившейся форме необходимо заполнить все поля и успешно завершить оплату. Можно оплатить фактическое пребывание на стоянке даже за несколько минут.

Скачать приложение "Тюменские парковки" для IOS и Android.