  • 29 ноября 202129.11.2021понедельник
  • USD75,5873
    EUR84,9526
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Оплатить парковку в Тюмени проще с мобильным приложением

Общество, 12:54 29 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Произвести расчет за пользование платной парковкой можно с помощью мобильного приложения. Пошаговую видеоинструкцию использования приложения "Тюменские парковки" предлагает городская администрация.

Напомним, платных парковок в центре Тюмени стало больше с 29 ноября. 1 тыс. 26 парковочных мест переведены в платный режим в границах улиц Герцена - Челюскинцев - Республики - Первомайской - Советской - Профсоюзной.

С помощью приложения можно оплатить паркинг, не выходя из автомобиля, также пользователям доступна функция постоплаты, чтобы произвести расчет за придорожную парковку уже дома.

Главное - запомнить время стоянки и не забыть это сделать до 23 часов 59 минут того дня, в который автомобиль был припаркован.

Для этого нужно нажать кнопку "Начать парковку", а затем – "Постоплата за сутки". Далее в появившейся форме необходимо заполнить все поля и успешно завершить оплату. Можно оплатить фактическое пребывание на стоянке даже за несколько минут.

Скачать приложение "Тюменские парковки" для IOS и Android.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мобильное приложение , парковки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:07 29.11.2021Борьба с финансовыми пирамидами и доступ к социально значимым сайтам: новое в законодательстве первой половины декабря
12:54 29.11.2021Оплатить парковку в Тюмени проще с мобильным приложением
12:43 29.11.2021Тюменцам расскажут о перспективах обучения в военных вузах на виртуальной выставке
12:24 29.11.2021Увидеть Тюмень XVII века в 3D можно в лучшем научном издании "Книги года"