Оплатить парковку в Тюмени проще с мобильным приложением
Произвести расчет за пользование платной парковкой можно с помощью мобильного приложения. Пошаговую видеоинструкцию использования приложения "Тюменские парковки" предлагает городская администрация.
Напомним, платных парковок в центре Тюмени стало больше с 29 ноября. 1 тыс. 26 парковочных мест переведены в платный режим в границах улиц Герцена - Челюскинцев - Республики - Первомайской - Советской - Профсоюзной.
С помощью приложения можно оплатить паркинг, не выходя из автомобиля, также пользователям доступна функция постоплаты, чтобы произвести расчет за придорожную парковку уже дома.
Главное - запомнить время стоянки и не забыть это сделать до 23 часов 59 минут того дня, в который автомобиль был припаркован.
Для этого нужно нажать кнопку "Начать парковку", а затем – "Постоплата за сутки". Далее в появившейся форме необходимо заполнить все поля и успешно завершить оплату. Можно оплатить фактическое пребывание на стоянке даже за несколько минут.