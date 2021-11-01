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Сказочный обед у охотника и прогулка по горе Любви ждут тюменцев в Ишиме

Общество, 09:04 30 ноября 2021

пресс-служба администрации Ишима

Экскурсионный тур "В Ишим за сказками" с трансфером из Тюмени состоится 4 декабря. В программе — прогулки по городу, мастер-класс и посещение музеев.

Участники тура побывают в селе Ершово, посетят музей "Городская управа" и мастер-класс по интуитивной живописи. Также туристов пригласят на сказочный обед охотника и прогулку по Синицинскому бору и горе Любви.

Стоимость тура для взрослых 3 тыс. 300 рублей, для детей — 3 тыс. 200 рублей. Выезд из Тюмени в 6 часов от ДК "Строитель" (ул. Республики, 179). Уточнить подробности можно по телефону +7 (905) 826-35-20.

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# Ишим , туризм

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