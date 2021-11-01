Из Тобольска в Сургут и Нижневартовск можно будет улететь в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рейсы в новый аэропорт Тобольска из Сургута и Нижневартовска запустит Utair в 2022 году. Маршруты впервые включены в программу субсидирования региональных перевозок, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут выполняться трижды в неделю по каждому направлению. Для этих маршрутов Utair использует ATR 72 — на сегодня один из самых экологичных самолетов с уменьшенным расходом топлива и сниженным выбросом CO2.

"Прямые рейсы улучшат транспортную доступность Югры и дадут жителям округа возможность быстро и с комфортом добраться до Тобольска", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.