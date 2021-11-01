Тюменские участники русско-японского проекта сбросили 300 килограммов лишнего веса

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

100 человек стали участниками российско-японского проекта "Дистанционный контроль массы тела" в Тюмени. В сумме они потеряли 300 килограммов, сообщает Тюменский ГМУ, возглавивший работу.

В число добровольцев включили тюменцев в возрасте от 18 до 60 лет с избыточной массой тела и ожирением. Они не имели тяжелых хронических, соматических заболеваний. Половина из них регулярно наблюдалась у врача, половина находилась самоконтроле. Медикам помогали студенты Тюменского ГМУ.

Всем участникам выдали специальное оборудование: тонометр для измерения артериального давления, весы с жироанализатором и трекер физической активности. На смартфон каждый доброволец установил мобильное приложение для передачи показателей приборов. В ответ на показатели чат-бот программы выдавал участнику рекомендации. Пользователи также получали методические рекомендации о последствиях ожирения и возможных проблемах со здоровьем.

В проекте применялись технологии профилактического консультирования с учетом рекомендаций японских диетологов.

"Пациенты, которых консультировали врачи, потеряли от трех до пяти килограмм массы тела за полгода в безопасном для здоровья режиме. Это хороший результат, так как человек к такому темпу снижения веса должен адаптироваться, чтобы не случился рикошет и килограммы не возвращались. Пациенты на самоконтроле потеряли чуть меньше – в среднем два килограмма", - подытожила куратор проекта в Тюменской области, заведующая кафедрой реабилитации и профилактики ИНПР Тюменского ГМУ, доктор медицинских наук Елена Туровинина.

Она отметила, что добровольцы привыкли к контролю параметров с помощью устройств. У них возник интерес к поддержанию здорового образа жизни, а после окончания исследования остались полезные привычки.

Результаты исследования переданы в "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины". Там проанализируют данных, полученные из всех регионов - участников проекта. Кроме Тюменской области, в их числе - Оренбургская, Свердловская, Тверская, Ульяновская область и Ямало-Ненецкий автономный округ