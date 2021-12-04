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Вторую модельную библиотеку в Ишиме откроют 6 декабря

Общество, 16:03 04 декабря 2021

администрация Ишима в Instagram | Фото: администрация Ишима в Instagram

Вторую модельную библиотеку в Ишиме откроют 6 декабря. В ней будут действовать студия краеведения и туризма, предусмотрены арт-, тьютор- и коворкинг- зоны, зона для молодежи, отдельный зал для детей дошкольного возраста, сообщает администрация города.

В помещениях выполнен ремонт: заменены окна, покрытия полов, смонтированы подвесные потолки, системы освещения и охранно-пожарной сигнализации, выполнена внутренняя отделка стен. В учреждение приобретено современное интерактивное оборудование и мебель, новый книжный фонд.

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Готовится к открытию интерактивная экспозиция им. А. И. Васильева. Она включает в себя стеллажи с личной библиотекой и предметами писателя, электронную музейную экспозицию.

"В библиотеке найдут занятия по интересам и дошкольники, и молодежь, и люди "серебряного возраста". Объект отлично вписался в обновленную инфраструктуру микрорайона. Рядом с библиотекой, в границах улиц Деповской и Красноярской, в текущем году выполнено благоустройство, парковка, появились цветники", - рассказал глава администрации Фёдор Шишкин.

Проект по созданию модельной библиотеки стал победителем конкурса в рамках национального проекта "Культура".

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# модельная библиотека , национальный проект Культура

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