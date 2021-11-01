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Юные тюменские футболисты завоевали бронзу на турнире в Казани

Спорт, 15:04 30 ноября 2021

организаторов турнира | Фото: организаторов турнира

Воспитанники ФК "Тюмень-2009" завоевали бронзовые награды на всероссийском турнире "KazanCup-2021", сообщает пресс-служба клуба.

На групповом этапе подопечные Алексея Семенова не пропустили ни одного мяча. Сначала со счетом 0:0 они сыграли со СШОР-8 из Нижнего Новгорода, следом разгромили ФК "Локомотив" из Санкт Петербурга (3:0), пермский клуб "СШОР-Звезда-2" (14-0) и "Урал-Чкаловский" из Екатеринбурга (5:0).

В финальном этапе "Тюмень" соперничала с двумя командами академии "Краснодара" и воспитанниками "Урал-УрФА" из Екатеринбурга. Сыграв, дважды вничью и один раз уступив, тюменцы заняли итоговое третье место из 20 команд. Золото у Академии "Краснодар", серебро - Академия "Краснодар-2".

Лучшим полузащитником турнира признан игрок ФК "Тюмень-2009" Данил Гутман. В символическую сборную турнира включен капитан команды Никита Коротков.

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

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# ФК Тюмень , футбол

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