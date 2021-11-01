В Тюмени презентуют нефтехимический кластер Тюменской области

| Фото: mesng.ru | Фото: mesng.ru

Открытая презентация нефтехимического кластера состоится в Тюменском технопарке 1 декабря в 11 часов. Ее проведут общества "Запсибнефтехим", "НИОСТ" и Ассоциация "Нефтехимический кластер Тюменской области", сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки.

Участники встречи подробно расскажут о модели кластера, направлениях его дальнейшего развития, правилах проектирования технологических и кооперационных цепочек, экологических проектах, импортозамещении, мерах государственной поддержки участников кластера и многом другом.

Количество мест ограничено, записаться можно по телефону 8 (3452) 534-000 доб. 1016, моб. +7 952 673 81 01 или написать на электронную почту: IvankovichMV@72to.ru.

Программа встречи здесь.

Возможность подключения к онлайн-трансляции zoom по ссылке.

Идентификатор конференции: 829 7023 9149. Код доступа: 404840.