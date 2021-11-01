  • 30 ноября 202130.11.2021вторник
  • USD74,9818
    EUR84,4820
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени презентуют нефтехимический кластер Тюменской области

Экономика, 18:41 30 ноября 2021

mesng.ru | Фото: mesng.ru

Открытая презентация нефтехимического кластера состоится в Тюменском технопарке 1 декабря в 11 часов. Ее проведут общества "Запсибнефтехим", "НИОСТ" и Ассоциация "Нефтехимический кластер Тюменской области", сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки.

Участники встречи подробно расскажут о модели кластера, направлениях его дальнейшего развития, правилах проектирования технологических и кооперационных цепочек, экологических проектах, импортозамещении, мерах государственной поддержки участников кластера и многом другом.

Количество мест ограничено, записаться можно по телефону 8 (3452) 534-000 доб. 1016, моб. +7 952 673 81 01 или написать на электронную почту: IvankovichMV@72to.ru.

Программа встречи здесь.

Возможность подключения к онлайн-трансляции zoom по ссылке.

Идентификатор конференции: 829 7023 9149. Код доступа: 404840.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗапСибНефтехим , нефтехимия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:41 30.11.2021В Тюмени презентуют нефтехимический кластер Тюменской области
18:19 30.11.2021В индустриальном парке "Богандинский" начали производить составы для глушения скважин
16:18 30.11.2021Тюменцы регистрируют свою недвижимость в других регионах дистанционно
15:17 30.11.2021В Тюмени построили 19 социальных объектов за три квартала 2021 года