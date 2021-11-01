Тюменская область приступает к раздельному сбору мусора
Раздельный сбор отходов введут в некоторых учреждениях и торговых центрах в Тюменской области с декабря 2021 года, сообщает информационный центр регионального правительства.
Урны и контейнеры с отдельными баками для стекла, пластика, бумаги и несортируемых отходов появятся в общеобразовательных учреждениях, торговых центрах и зданиях органов исполнительной власти. Урны разместят внутри помещений, контейнеры расположат возле зданий. Затем отходы направят на мусоросортировочный завод.
Напомним, сейчас в регионе три таких завода и одна мусороперегрузочная станция. Отходы, которые остаются после обработки, направляют для дальнейшей утилизации на предприятия Тюменской области и за её пределы.
Евгений Бабенко