Тюменская область приступает к раздельному сбору мусора

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото:

Раздельный сбор отходов введут в некоторых учреждениях и торговых центрах в Тюменской области с декабря 2021 года, сообщает информационный центр регионального правительства.

Урны и контейнеры с отдельными баками для стекла, пластика, бумаги и несортируемых отходов появятся в общеобразовательных учреждениях, торговых центрах и зданиях органов исполнительной власти. Урны разместят внутри помещений, контейнеры расположат возле зданий. Затем отходы направят на мусоросортировочный завод.

Напомним, сейчас в регионе три таких завода и одна мусороперегрузочная станция. Отходы, которые остаются после обработки, направляют для дальнейшей утилизации на предприятия Тюменской области и за её пределы.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Евгений Бабенко