Зима в Тюменской области началась с гололеда

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тепло в Тюменскую область пришло с юго-западными потоками воздуха и началось активное формирование гололедицы. Обратный ход температуры превратил Тюмень в каток.

Синоптики прогнозируют 1 декабря небольшие осадки смешанного характера в виде мокрого снега и дождя. Возможно образование гололедных явлений, на дорогах – гололедица.

1 и 2 декабря столбики термометров днем будут подниматься до плюс 2 градусов. Ночью ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. В эти дни также возможен снег и сильный юго-западный ветер, отмечает центр Фобос.

Однако тепло надолго не задержится. Уже на следующий день, 3 декабря, температура воздуха во второй половине дня начнет понижаться и составит от 1 до 4 градуса мороза, осадки маловероятны.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Движение автотранспорта осложнится, возможны пробки. Будьте внимательны и осторожны как находясь за рулем, там и передвигаясь пешком.