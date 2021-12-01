Из-за сноса долгостроя на улице Камышинской в Тюмени изменится схема движения
| Фото: tyumen-city.ru
Схема движения изменится на ул. Камышинской в Тюмени с 4 декабря. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Изменения вводятся в связи с работами по демонтажу здания № 50 по ул. Герцена в районе пересечения с ул. Герцена и Смоленской.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.
| Фото: tyumen-city.ru