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Из-за сноса долгостроя на улице Камышинской в Тюмени изменится схема движения

Общество, 16:12 01 декабря 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Схема движения изменится на ул. Камышинской в Тюмени с 4 декабря. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Изменения вводятся в связи с работами по демонтажу здания № 50 по ул. Герцена в районе пересечения с ул. Герцена и Смоленской.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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# дорожное движение

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