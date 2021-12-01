В тюменской "Конторе пароходства" провели 700 событий в 2021 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 700 событий провели в "Конторе пароходства" в Тюмени в 2021 году. 1 декабря мультицентр отмечает два года со дня открытия.

К этой дате сотрудники "Конторы пароходства" подготовили карточки, на которых можно посмотреть, сколько событий провели на площадке в 2021 г.

Всего в "Конторе" состоялось 696 событий, из них 178 организовали сами сотрудники мультицентра.

Отдельного внимания удостоился фестиваль уличного искусства "Морфология улиц". В 2021 году событие состоялось в четвертый раз. Так, объекты и стены зданий на улицах областной столицы украсили 13 стрит-артов. Участие в "Морфологии улиц – 2021" приняли 17 авторов из разных регионов.

За год онлайн-гид "Мартин" дополнился еще тремя новыми маршрутами. В 2021 году к нему присоединились еще более 4 тыс. новых пользователей.

В "Конторе пароходства" провели 16 выставок, восемь из них – в выставочном пространстве. Часть экспозиций организовывали даже на крыльце креативного пространства.

Второй год мультицентр реализует программу поддержки создателей. В 2021 году было определено 30 победителей. Принять участие в программе могут авторы образовательных проектов, лекций, мастер-классов, креативных ивентов, урбанистических или архитектурных проектов. Тюменцы могут выиграть консультацию SMM-специалиста, настройку таргетированной рекламы и медиа рассылки, услуги фотографа или видеооператора, разработку фирменной продукции, запись трека на студии.

Инна Пахомова