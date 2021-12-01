Капитальный ремонт дома культуры в селе Малая Зоркальцева провели за рекордный срок

| Фото: с личного аккаунта Елены Майер в Instagram | Фото: с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Капитальный ремонт дома культуры в с. Малая Зоркальцева Тобольского района провели в рекордный срок, за семь месяцев. Подрядная бригада зашла в мае 2021 г. Открытие прошло 1 декабря.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер написала в своем Instagram.

По ее словам, данный объект уникален не только коротким сроком ремонта, тем, что в здании полностью заменили коммуникации, стены, пол, крышу, но и дизайнерским подходом.

"Огромную работу проделали дизайнеры. В здании действительно продумана каждая деталь. Все помещения многофункциональные. Танцевальный зал легко трансформируется в выставочный, а коворкинг-зона может быть и местом встреч жителей, и кабинетом для детских занятий", - отметила она.

Оценила Елена Майер и цветовое оформление ДК: коридоры стали насыщенного оливкового цвета, концертный зал оформлен в теплых золотых оттенках. Все это создает ощущение уюта с первых минут нахождения в здания, уверена она.

"Огромное счастье видеть довольные лица жителей села, для которых клуб-это действительно место притяжения. Здесь встречаются с друзьями, начинают творческий путь. Не сомневаюсь, обновлённый клуб откроет десятки возможностей жителям всего Тобольского района!", - подытожила директор департамента культуры Тюменской области.

Добавим, ремонт дома культуры в с. Малая Зоркальцева проходил в рамках реализации нацпроекта "Культура".

Анжела Лебедева