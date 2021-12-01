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Тюменский автовокзал из-за гололеда отменил рейсы в Шадринск и Курган

Общество, 14:40 01 декабря 2021

Тобольское ПАТП | Фото: Тобольское ПАТП

Автобусные рейсы из Тюмени в Курган и Шадринск отменены из-за гололеда 1 декабря. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщили в диспетчерской службе городского автовокзала.

Напомним, осадки смешанного характера в виде мокрого снега и дождя привели к образованию гололедных явлений на дорогах Тюменской области и на улицах Тюмени.

Как отметили в справочной автовокзала, утром 1 декабря были отменены также рейсы на Ялуторовск, сообщение с этим городом возобновится в ближайшее время.

Также связи с неблагоприятными погодными условиями приостановлено движение общественного транспорта в Голышмановском городском округе, ограничения касаются всех городских маршрутов и пригородных автобусов. Однако транзитные автобусы из Тюмени совершают поездки в округ.

Николай Ступников

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# автобусы , автовокзал , гололед

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