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БК "Нефтехимик" сыграет с тамбовскими баскетболистами

Спорт, 15:42 03 декабря 2021

БК "Нефтехимик" во ВКонтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте

Два домашних поединка в первенстве российской Суперлиги-2 проведет тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" 4 и 5 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

На площадке СК "Центральный" тоболяки примут лидера соревнований - клуб "Тамбов". Начало матчей - в 15 часов.

Вход на матчи бесплатный при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев. Для зрителей до 18 лет QR-код не требуется.

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# БК Нефтехимик

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