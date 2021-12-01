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В районе Лесобазы в Тюмени установят 54 новые видеокамеры

Губернатор, 15:23 01 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 400 новых видеокамер установят в Тюменской области. Из них 54 – в районе Лесобазы в Тюмени.

Об этом сообщила директор регионального департамента информатизации Мария Рудзевич на онлайн-заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тюменской области, которое провел глава региона Александр Моор.

"На сегодня в единый центр хранения и обработки данных передаются видеоизображения с более чем трех тысяч средств видеонаблюдения, установленных на территории городов и районов Тюменской области. При этом используются технологии распознавания лиц и транспортных средств", - отметила Мария Рудзевич.

Она добавила, что сеть средств видеонаблюдения на территории Тюменской области постоянно расширяется. Помимо 400 новых видеокамер, к единому центру хранения и обработки данных будут подключены средства видеонаблюдения, расположенные на входах в учреждения образования.

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# Александр Моор , безопасность , видеонаблюдение , Мария Рудзевич

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