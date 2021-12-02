Жителей частного сектора Тюмени освобождают от необходимости ходить за водой на колонку

| Фото: «Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Строительство водопроводов в двух районах Тюмени, ранее не обеспеченных централизованным водоснабжением, завершил "Росводоканал".

Как сообщает пресс-служба компании, на 13 улицах в п. Казарово Центрального административного округа проложили более 13,5 км труб из прочных полимерных материалов.

Возможность подключения к чистой воде получили 260 семей, проживающих в частных домах, присоединено уже 29 домовладений.

В Калининском районе Тюмени по 14 улицам частного сектора, расположенным вокруг ул. Николая Чаплина, тоже запустили водопровод. Методом горизонтально-направленного бурения проложено 10,5 км сетей. Доступ к чистой воде получили жители 160 домов. Люди, устали ходить за водой на водоразборные колонки и начали строить сети в свои дома заблаговременно. Договоры с водоканалом уже заключили более 60 домовладельцев.

"При строительстве сетей предусматривается место подключения в водопроводном колодце, откуда собственники своими силами, привлекая специализирующиеся организации, прокладывают трубу к своему дому. Плата за нагрузку на сети в Водоканал рассчитывается исходя из площади дома, в среднем, это порядка 20 тысяч рублей. Для того, чтобы заключить договор о подключении и провести воду в частный дом, необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в наш офис, расположенный на улице 30 лет Победы, 38 стр. 10. С жителями, которые уже являлись нашими абонентами и оплачивали воду из колонок, договоры заключаются по упрощенной схеме", - пояснила коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова.

Напомним, что по программе строительства сетей в районы города, не обеспеченные централизованным водоснабжением, тюменский Водоканал с 2020 года построил более 20 км коммуникаций. Доступ к чистой воде получили тысячи семей. Вместе с этим повысилась противопожарная безопасность районов частного сектора - на каждом водоводе установлены пожарные гидранты.